الشرطة الألمانية تعتقل 240 شخصاً خلال مظاهرات عيد العمال العالمي

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم أنها اعتقلت 240 شخصاً خلال مظاهرات عيد العمال العالمي التي شهدتها مدن ألمانية عدة.

وذكرت صحيفة برلينر مورغن بوست: أن أعنف المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين جرت في منطقة نويكولن في العاصمة حيث أصيب واعتقل العشرات من الأشخاص.

بدورها قالت رئيسة شرطة برلين باربرا سلويك: “إن المظاهرات شهدت عنفاً غير مقبول على الإطلاق” مضيفة: إن “الوضع تدهور لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه”.

وكانت الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين أمس واستخدمت رذاذ الفلفل ضدهم وألقت القبض على عدد منهم وصادرت مكبراً للصوت وأخلت فيما بعد أحد تقاطعات الشوارع من المتظاهرين.

وفى فرانكفورت استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه ضد المتظاهرين بعد إلقاء الألعاب النارية خلال المظاهرة ومهاجمة المسؤولين.

وفي هامبورغ اشتبك متظاهرون مع عناصر الشرطة بعد حظر العديد من المظاهرات والتجمعات بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.

وشهدت مدن ألمانية أخرى من بينها لايبزيغ مظاهرات مماثلة رغم تعرض اقتصاد البلاد الذي يعد الأكبر في أوروبا لثالث موجة من وباء كورونا.

وشارك الآلاف من الألمان في مظاهرات بمناسبة عيد العمال العالمي حيث عبروا عن رفضهم للسياسات الإمبريالية والعنصرية التي تنتهجها الحكومات الغربية.