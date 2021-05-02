تكريم أكثر من مائتي عامل في جبلة بمناسبة عيد العمال

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة عيد العمال وتقديراً لدورهم و لجهودهم المبذولة في خدمة المواطن و المجتمع كرّمت محافظة اللاذقية بالتعاون مع مجلس مدينة جبلة اليوم عمال النظافة والحدائق والصيانة و رجال الإطفاء في المدينة و عمّال و ورشات الكهرباء العاملين في مجلس المدينة .

و أكد اكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال لقائه العمال أمام النصب التذكاري لهم في ساحة المدينة على الدور الذي يضطلع به العمال في جميع المجالات فكانوا رديفاً للجيش العربي السوري في استمرارية العمل وبذل كل الجهود الممكنة لتامين المتطلبات والاحتياجات المحلية.

ولفت المحافظ إلى أن اللقاء بالعمال في عيدهم يمثّل مناسبة لنعبّر لهم عن تقديرنا وشكرنا لجهودهم الكبيرة ومنهم عمال النظافة والصيانة الذين لا يعرفون أيام عطلة خلال مسيرة عملهم.

من جهته لفت رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أن التكريم شمل 206 عمال في قسم الخدمات بالمجلس من عمال نظافة وصيانة وحدائق وورش الكهرباء لدورهم الكبير وجهودهم المتواصلة للارتقاء بجمالية المدينة والحفاظ عليها.