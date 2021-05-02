سلتنا إلى نهائيات كأس العالم للمهارات الفردية

البعث ميديا || مؤيد البش:

تأهل منتخبنا الوطني للأشبال والشبلات بكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم للمهارات الفردية التي تعد اختصاصا جديدا على سلتنا بجدارة واستحقاق.

وبلغ منتخب الأشبال النهائيات المونديالية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التي أقيمت عن طريق إجراء المباريات عبر شبكة الإنترنت، محققا ثلاثة انتصارات على الصين ذهابا وعلى تاهيتي ذهابا وإيابا مقابل خسارة وحيدة أمام الصين إيابا.

فيما جاء تأهل منتخب الشبلات بإحرازهن وصافة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية بفوزين على الأردن وخسارتين أمام الصين.

يشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستقام في شهر تشرين الأول المقبل.