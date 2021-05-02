قتلى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية

أدى حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية أمس لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن اللفتنانت كيفين باولاك قائد شرطة مقاطعة براو بالولاية قوله إن “مسلحاً فتح النار في ملهى ليلي بمنطقة غرين باي وقتل شخصين وأصاب ثالثاً بجروح خطيرة قبل أن ترديه الشرطة قتيلا لاحقا”.

وأضاف باولاك إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم كان يستهدف شخصاً معيناً بسبب خلافات خاصة وعندما لم يجده في الملهى فتح النار على الحضور دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.