مجدداً.. التهجير يتهدد مئات الفلسطينيين بالقدس المحتلة

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث من المقرر أن ينفذ الاحتلال الأحد قراره بتهجير نحو 500 فلسطيني من بيوتهم داخل حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.

وتواصل العائلات المهددة، صمودها في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها، ورغم تخوفها من “طرد وشيك”، إلا أنها مصممة على عدم ترك منازلها للمستوطنين، وفي الآونة الأخيرة، رفضت محكمة الاحتلال المركزية الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح.

ويتهدد خطر التهجير 500 فلسطيني يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخرا قرارا بحق العائلات، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.

ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططا إسرائيليا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم.