“وايت سنتر ” أضخم مول تجاري بالاستثمار بطرطوس

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي:

بعد أن تحول مبنى المجمع التجاري الذي أشاده مجلس مدينة طرطوس على الهيكل وسط حي الغدير منذ عشرين عاماً إلى خرابة تسكنها القطط الضالة والكلاب الشاردة عادت الحياة لتدب في شرايينه بعد نجاح مجلس مدينة طرطوس بتسويقه للاستثمار التجاري مع المستثمر م.ش بحدود مليار ليرة لمدة عشرة سنوات ليتمكن بأقل من ثلاثة أشهر من استكمال أعمال الترميم والصيانة والتجهيز لتحويله إلى أضخم مول تشهده مدينة طرطوس بمساحة تقترب من الألف م٢ وصولاً لافتتاحه بعد إفطار مساء الأحد ٥/٢ برعاية وحضور محافظ طرطوس والرفيق أمين فرع طرطوس للحزب وحشد غفير من الفعاليات الحزبية والرسمية والاقتصادية والتجارية والمجتمع الأهلي والشعبي…

وفيما أكد المستثمر أن مشروع مول الوايت سنتر لا يقل بترتيبه وتجهيزاته وبضائعه عن المولات المنتشرة في دمشق ودبي وغيرها ويؤمن فرص عمل لمئة وعشرين موظفاً وسيفتح أبوابه طوال اثنتي عشرة ساعة قابلة لتكون على مدار الأربع وعشرون ساعة حسب درجة الإقبال…

ويضم المول العديد من الأجنحة لأهم الشركات والمنتجات إضافة إلى الأقسام الموزعة وفق تصنيف السلع بين غذائية من لحوم بيضاء وحمراء وأجبان وألبان ومشتقاتها ومنظفات وأواني منزلية ومستلزمات المطبخ والعطورات وقسم خاص للكهربائيات والموبايلات وفرن للخدمات السريعة وكافتيريا وقسماً خاصاً لتزيين السيدات والعناية بالبشرة والساونا والكوافير وغيرها…

وهناك العديد من العروض والتخفيضات المقدمة على البضائع لتناسب مختلف الشرائح…

من جهة ثانية كشف عصام الضابط عضو مجلس مدينة طرطوس أن المجلس يعمل على إعلان باقي طوابق المبنى للاستثمار قريباً وهو الأمر الذي يؤمن دخلاً مهماً لخزينة المدينة…

ونأمل في هذا السياق أن يتمكن مجلس مدينة طرطوس من معالجة باقي ملفات مشروعاته الاستثمارية المترنحة والمتشابكة…