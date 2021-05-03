الرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب يقدّم التهاني بعيد الفصح المجيد

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة:

بمناسبة عيد الفصح المجيد قدّم المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب يصحبه الرفيقان د. نقولا مرطيشو وعامر فحام عضوا قيادة الفرع التهاني في دار المطرانية لراعي الأبرشية الميتروبوليت اثناسيوس و من خلاله لأبناء الطائفة .

أكد الرفيق اسماعيل على المعاني السامية للعيد و لفت إلى العمق الحضاري لسورية أرض الرسالات والديانات السماوية والحضارات الإنسانية و أن سورية ستبقى أرض النور والمحبة والتسامح والعيش المشترك.

كما أشار إلى أن ما تشهده سورية اليوم يتطلب من مننا جميعاً تعزيز التكاتف والتعاضد والتحضير لمرحلة جديدة يتم فيها بناء سورية من جديد وإعادة إعمار كل ما خلفه الإرهاب وترسيخ القيم الوطنية الإنسانية التي تشكل الأساس المتين لبناء الوطن منوهاَ إلى أهمية الانتصارات التي حققها رجال الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه ، مؤكدا أن أبناء الوطن يجددون في كل مناسبة تلاحمهم جميعا بكل الأعياد لرسم صورة الوطن الموحد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

من جهته راعي الأبرشية عبّر عن شكره للرفيق أمين الفرع و للرفاق أعضاء قيادة الفرع على تقديم المباركة و التهاني بالعيد مشيرا إلى أجواء المحبة و التآخي و التسامح التي تنعم بها سورية التي كانت و ستبقى رمز المحبة و التآخي بتنوعها الحضاري و الاجتماعي و الثقافي و ستبقى قوية صامدة منتصرة .