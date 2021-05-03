الساحة التشكيلية السورية تخسر سوسن جلال

عن 66 عاماً، وبعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 44 عاماً، رحلت عن دنيانا سوسن جلال التي تعد إحدى التشكيليات السوريات المهمات في الحركة التشكيلية السورية.

الراحلة التي امتلكت هويتها الفنية الخاصة بها، ولا سيما تطرقها لمواضيع ذات خصوصية كبيرة مثل الورود والبيت الدمشقي بأسلوب تعبيري خاص، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم العمارة الداخلية وعملت في مجال الديكور وفي رسوم قصص الأطفال.

وأقامت جلال معارض فردية عدة كان أولها في صالة نصير شورى عام 1995 وشاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية والخارجية.