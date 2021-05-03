اللاذقية.. لجان محلية لتنظيم الأسواق ومتابعة واقعها الخدمي

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية مجموعة إجراءات و تدابير مشددة و مكثّفة بهدف تحسين واقع الأسواق في مدينة اللاذقية و ضمان تحقيق شروط و مواصفات نظافتها و تقديم الخدمات الضرورية لها.

وقررت المحافظة تشكيل لجان محلية لمتابعة واقع أسواق اللاذقية و خدماتها و هذا ما تم إقراره في لقاء موسع للمحافظ إبراهيم خضر السالم مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس و أعضاء المكتب التنفيذي و مديري المديريات المعنية وكوادر مجلس المدينة.

حيث تم تكليف مجلس مدينة اللاذقية بايجاد لجان محلية من كل سوق في المدينة لمتابعة الواقع الخدمي في الاسواق لا سيما ما يتعلق منها بالنظافة وتنظيمها بالتنسيق مع المديريات المعنية في المجلس.

وشدّد المحافظ السالم على متابعة مخالفات البناء وضبطها و مراقبة و ضبط عمل مجابل الاسمنت وفق التراخيص الممنوحة و إغلاق اي مجبل مخالف بما في ذلك معامل الرخام وغيرها التي ترمي مخلفاتها بشكل عشوائي.

و أكد المحافظ السالم استمرار عمل المديريات الخدمية خلال أيام العطلة و وضع برامج مناوبة في كل الدوائر ومتابعة واقع الاحياء واحتياجاتها.

ولفت إلى واقع عدد من الشوارع التي تحتاج الى أعمال صيانة وتعشيب ووتتطلب اهتماما اكبر من مديريات مجلس المدينة وضرورة تعزيز عمل شعبة الحدائق ووضع خطة للنهوض فيها على مستوى المدينة.

واستمع المحافظ السالم إلى واقع عمل كل دائرة واجراءاتها داعياً إلى الإسراع و البت في كل معاملة تتقدم إلى المجلس بالسرعة القصوى.