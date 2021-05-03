تايوان تغلق حدودها أمام القادمين من الهند

صرح وزير الصحة التايواني، تشن شيه تشونغ، بأن بلاده ستغلق أبوابها أمام دخول من زاروا الهند خلال الـ 24 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب الأزمة الصحية الراهنة في الهند.

وأوضح تشن بأن جميع من زاروا الهند خلال الأربعة عشر يوما السابقة سيمنعون من دخول تايوان، باستثناء مواطني الجزيرة، على أن يبدأ سريان ذلك من منتصف هذه الليلة، لمنع انتقال الفيروس الهندي إلى البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية سيكون على التايوانيين العائدين من الهند البقاء 14 يوما في منشآت حجر صحي.