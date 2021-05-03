تكريم عمال الحراج بدير الزور

البعث ميديا || ديرالزور – مساعد العلي

بمناسبة عيد العمال تابعت مكاتب النقابات في اتحاد عمال ديرالزور برنامج عملها خلال هذه المناسبة من خلال تكريم العمال في مواقع عملهم.

وقامت نقابة التنمية الزراعية بتكريم عمال دائرة الحراج بديرالزور بحضور الرفيق محمد النجرس رئيس اتحاد عمال محافظة ديرالزور ورئيس وأعضاء مكتب النقابة .

وخلال حديثه أكد النجرس على الدور الكبير لعمال الزراعة في هذه المرحلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتعود أراضينا خضراء.

وأضاف رئيس اتحاد عمال ديرالزور بأننا مقبلون على استحقاق هام هو الاستحقاق الرئاسي ويجب أن تكون كلمتنا واحدة لنقول: “نعم للسيد الرئيس بشار الأسد وهذا يتطلب منا مشاركة فاعلة ونحول هذا الاستحقاق إلى عرس وطني” .