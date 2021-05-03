رحيل نصر الدين البحرة مؤرخ الثقافة السورية

غيّب الموت أمس الخميس الأديب السوري نصر الدين البحرة (1934 – 2021)، الذي ينتمي إلى الجيل الثاني المؤسس للثقافة السورية المعاصرة، وكان أحد رموزها منذ خمسينيات القرن الماضي.

الراحل الذي نال عام 1955 الجائزة الأدبية الثانية في “مهرجان وارسو الدولي للشباب والطلاب” عن قصته “أبو دياب يكره الحرب”، كتب القصة القصيرة والشعر العمودي وقصيدة النثر والدراسات الأدبية السينمائية والتاريخية.

كما قدم برنامجاً ثقافياً بعنوان “أوراق وذكريات” في إذاعة دمشق منذ عام 1952، وشارك في تقديم كثير من برامج التلفزيون السوري.

وأصدر البحرة العديد من المؤلفات منها: “دمشق الأسرار”، “هل تدمع العيون” و”رمي الجمار”، و”أغنية المعول” و”البستان”.

يذكر أن الراحل ترأس تحرير “مجلة التراث العربي” وهو من مؤسسي “المسرح القومي السوري” كما انتخب عضواً في البرلمان.