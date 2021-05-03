سلاح الجو اليمني المسير يستهدف العمق السعودي

نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية هجومية جديدة في العمق السعودي بأربع طائرات مسيرة وصاروخين بالستيين في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”،: إن العملية الهجومية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف”كي اثنان” وصاروخين بالستيين نوع”بدر”، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.