مشروع تنموي في قرية داما بريف بالسويداء

بدأ مجلس بلدية داما بريف السويداء الشمالي الغربي تنفيذ مشروع تنموي استثماري لجاروشة أعلاف بكلفة تقديرية تتجاوز الـ 115 مليون ليرة.

رئيس مجلس بلدية داما، حسان القنطار، ذكر، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن المشروع يوفر الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية ويسهم بتأمين عدد من فرص العمل ويدعم ميزانية المجلس بإيرادات تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة لإمكانية استثماره مستقبلاً كمركز لاستجرار الحبوب العلفية من المزارعين.

وأضاف بأن هذا المشروع الذي يتم تمويله من الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بموجب إعانة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبلغ مدة تنفيذه 90 يوماً مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للجاروشة تبلغ 2 طن بالساعة.