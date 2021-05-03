مكافحة حشرة السونة في حقول القمح بالسويداء

كافحت مديرية الزراعة بالسويداء حوالي 6 آلاف دونم ضد حشرة السونة ضمن الحقول المزروعة بمحصول القمح المتحقق ضمنها عتبة الضرر الاقتصادي.

رئيس دائرة زراعة السويداء، المهندس سعادي الحسين، ذكر أن المكافحة تركزت في غالبيتها بالحقول المزروعة مروياً ضمن الأراضي التابعة، من ناحية الإشراف، للدائرة، وشملت مواقع في قرى الثعلة ورساس والطيرة وكذلك غرب مدينة السويداء.

وأضاف بأن المكافحة تتم بإشراف الفنيين المختصين، وتستمر في الأيام القادمة بناء على الكشف الحسي للجان التحري المشكلة لهذا الغرض ضمن المساحات المتحقق فيها عتبة الضرر.

وتجدر الإشارة إلى أن حشرة السونة تصيب محصول القمح وتؤدي إلى انخفاض وزن الحبة والقدرة الإنباتية للحبوب المصابة.