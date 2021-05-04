أمين فرع الحزب بحماة والمحافظ يكرمون ضباط وعناصر شرطة المرور بمناسبة عيد المرور العالمي

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

كرم أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وقائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد ضباط وعناصر شرطة المرور بحماة في مواقع عملهم تقديرا للجهود التي يبذلونها في سبيل ضبط وتنظيم حركة السير.

حيث تم تكريم الضباط وعناصر شرطة المرور وأطفال منظمة طلائع البعث الذين شاركوا بعملية تنظيم السير كعربون وفاء وتقدير لعناصر المرور لتفانيهم في عملهم وسهرهم على أمن وأمان وراحة المواطنين.

وعبر أمين فرع الحزب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به عناصر المرور وحرصهم على أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والركاب والمشاة.

شارك في الجولة وليد الثلث عضو قيادة فرع الحزب ومسعود الياسمين أمين فرع حماة لطلائع البعث والعقيد وليد العجيلي رئيس فرع المرور وحكم جرحنازي رئيس اتحاد عمال حماة.