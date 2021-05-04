دمشق للأوراق المالية.. “ألفا كابيتال” أول شركة سورية تقدم خدمة التداول عبر الإنترنت

وافقت هيئة الأوراق والأسواق المالية على تقديم شركة “ألفا كابيتال للخدمات المالية” التداول عبر الإنترنت لتصبح أول شركة وساطة مالية في سورية تقدم هذه الخدمة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سامر نحاس أهمية حصول الشركة على موافقة تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت لتواكب بذلك الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً بخصوص التحول الرقمي في سورية مما يساعد في تقديم هذه الخدمة المهمة للعملاء لتنفيذ قراراتهم الاستثمارية لحظياً من خلال تقنية آمنة وسريعة.

وأعرب نحاس عن تطلع الشركة لتقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة في المستقبل القريب بهدف توفير الأدوات المالية المختلفة التي تساعد المستثمر في عملية اتخاذ القرار الاستثماري لافتاً إلى أن الشركة تستخدم أحدث التكنولوجيا والابتكارات في مجال التداول الإلكتروني لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات صائبة والمساهمة في تحفيز نمو الاقتصاد من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وألفا كابيتال هي شركة وساطة مرخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية لمزاولة أنشطة شراء وبيع الأوراق المالية وتقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات وإدارة الإصدارات الأولية وإدارة المحافظ الاستثمارية.