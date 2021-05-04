في عيدهم.. تكريم ضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم بحمص

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

بمناسبة يوم المرور العالمي كرّم الرفاق عمر حورية أمين فرع الحزب وبسام بارسيك محافظ حمص واللواء محمد الفاعوري قائد الشرطة بحمص عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم تقديراً للحهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل ضبط وتنظيم حركة السير .

وأشار الرفيق حورية إلى أن الاحتفال بيوم المرور العالمي يعتبر محطة مهمة للوقوف على الجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال قوى الأمن من أجل الارتقاء بالواقع المروري في المحافظة وتحقيق الأمن ةوالسلامة المرورية للمواطنين ،معبراً عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به عناصر المرور وحرصهم على أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والركاب والمشاة ، مشيراً إلى تكريم رجال المرور في عيدهم هو أقل ما يمكن أن يقدم لهم تقديراً لجهودهم الكبيرة وتلاحمهم مع الجيش العربي السوري في حفظ الأمن والاستقرار .

تخلل الجولة زيارة تفقدية لفرع المرور بحمص حيث اطلع أمين الفرع والوفد المرافق له على بعض الأقسام وآلية العمل بها .

شارك بالحضور الرفاق حافظ خنصر رئيس اتحاد عمال حمص وسليمان المل رئيس نقابة النقل البري بحمص .