“قسد” تداهم قرية جديد بكارة ومدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي قرية جديد بكارة ومدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أنه في إطار سياساتها القمعية والتضييق على الأهالي أقدمت ميليشيا “قسد” على مداهمة عدة منازل في قرية جديد بكارة واعتدت على أصحابها بالضرب والتنكيل واختطفت مواطناً واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت اليوم أيضاً حملة مداهمات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت مواطناً واقتادته إلى جهة مجهولة.