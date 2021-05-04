مجددا.. الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على عدد من القرى بريف حلب الشمالي

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى بريف حلب الشمالي ما أدى إلى أضرار بممتلكات الأهالي.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت داخل قرى مرعناز وحربل وشيخ عيسى وشيخ هلال شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف الصاروخية والمدفعية السبت الماضي على قرى الدغلباش غرب مدينة الباب وعين دقنة ومحيط مطار منغ العسكري ومرعناز وعقيبة شمال مدينة حلب.