ندوة مرورية حواريّة لفرع الشبيبة في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – يزن أطلي

بمناسبة يوم المرور العالمي و بالتعاون بين فرعي اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية و مرور اللاذقية أقيمت ندوة حوارية حول السلامة والتوعية المرورية بمشاركة خمسة وستين متطوعاً ومتطوعة من كوادر اتحاد شبيبة الثورة و ذلك على مدرج مدرسة الشهيد يوسف العظمة في مدينة اللاذقية.

حيث قدّم الرفيق المحاضر الملازم أول عيسى بوظان من فرع المرور في اللاذقية لمحة تعريفية تاريخيّة عن تأسيس المنظمة المرورية ونشأتها و الأسس والقواعد التي بنيت عليها وكيفيّة تنظيمها في الطريق السليم وتحدّث عن أهمية الشاخصات المرورية والإشارات الضوئية و عمل أفراد الشرطة في حال غياب هذه الإشارات.

وأشادَ بأهمية الخطط الهندسية وتنظيمها لخلق حالة جديدة تتماشى مع خطّة السلامة المرورية ، منوهاً بأساسيات إنشاء الممرّات العبور والجسور والطرقات المتقاطعة حيث هناك مايقارب 150عنصر شرطة مرور في قسم العمليات على امتداد المحافظة ؛ وأوضح أن قسم المرور يعمل بكل طاقاته لتغطية كافة الطرقات الفرعية والرئيسية تجنباً للحوادث المرورية ، لافتاً إلى أن هناك حالات استثنائية انسانية بالنسبة للدرّاجات النارية وهناك أيضاً تعلميات محددّة ومعيّنة يتم التقيد بها.

وأضاف : بدورنا لا نتعرض للملتزمين بالقواعد المرورية والأنظمة الصحيحة .

و شارك في محاور الندوة المهندس محمد صقور مسوؤل الهندسة في فرع المرور.

وقد اغتنت الندوة بمداخلات الرفاق المشاركين الذين طرحوا الأسئلة والإستفسارات والتساؤلات حول القضايا المرورية المطروحة في الندوة التي الى الحدّ من حالات التجاوزات وتجنّب الحوادث فيما بعد ونقل فكرة عمل المنظومة المرورية للمتطوّعين من الكوادر الشبيبية وزجّ فكرها في المجتمعات ….

حضر الندوة الرفيق غاندي داؤد أمين فرع الشبيبة في اللاذقية وأعضاء قيادة الفرع وقيادات الروابط الشبيبة