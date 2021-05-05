الاتجار بالمواد مجهولة المصدر والمحروقات والخبز التمويني أبرز ضبوط جهاز رقابة حمص

أكد المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص لـ”البعث ميديا”أن عناصر المديرية تواصل جولاتها على كافة الأسواق والفعاليات التجارية مدينة وريفها لضبط الأسعار وتطبيق القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك حيث طالت المخالفات محلات في قرى جند وحسياء والتيفور وحي الشماس بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية ومحلاً في حي الارمن بمخالفة حيازة كمية 90 ليتر من مادة البنزين ومحلاً في حي الميدان بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم الأحمر (خاروف + عجل ) وسيارة بمخافة نقل الخبز التمويني بدون سلل بلاستيكية وأفران الغسانية وحي الانشاءات بمخافة انتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع ومحلاً في مدينة القصير وقرى الحميمة وكفرة وحي باب السباع بمخالفة حيازة وعرض للبيع مادة (بتيفور – مقرمشات – راحة – ألبسة – مسحوق غسيل ) لاتحمل بطاقة بيان .

مشيراً إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ التوجيهات حول تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 بالشكل الأمثل وبما يحقق مصلحة الجميع وتحت مظلة القانون .

البعث ميديا- حمص- صديق محمد