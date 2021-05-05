الشريف: السوريون أثبتوا دائماً أنهم قادرون على الدفاع عن وطنهم

قال الكاتب والصحفي اليمني أحمد ناصر الشريف في تصريح لمراسل سانا في صنعاء إن سورية كانت وما تزال تتصدر محور المقاومة في مواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف المنطقة وشعوبها لافتاً إلى أن ما تحقق من انتصارات ضد أعداء الأمة والمتآمرين على الشعب السوري من الخارج والداخل يؤكد أن سورية تمضي في الطريق لتحقيق النصر الكبير والقضاء نهائياً على هذه المخططات وأدواتها الإرهابية.

وشدد الشريف على أن الشعب السوري يتمتع بإرادة حرة تخوله تقرير مستقبله بنفسه بعيداً عن أي تدخل خارجي منوهاً بصمود هذا الشعب وتضامنه مع أشقائه في اليمن بمواجهة العدوان السعودي المتواصل عليه.