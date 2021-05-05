الورشات و الآليات ترحّل و تُزيل أنقاض وبقايا العدوان الإسرائيلي على اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أنهت الورشات التابعة لمجلس مدينة اللاذقية صباح اليوم أعمال ترحيل الأنقاض والبقايا المتراكمة و تنظيف و كنس الموقع المتضرر من آثار العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة اللاذقية فجر اليوم وتم تنظيف الموقع بشكل كامل.

و عملت الورشات و الآليات بتكليف من محافظ اللاذقية على ازالة آثار العدوان الاسرائيليالذي تسبّب بارتقاء شهيد مدني و 6 اصابات واضرار بممتلكات للمواطنين.

و تبيّن الصور المرفقة في الخبر الأضرار التي لحقت بمستودع للأخشاب والسيراميك في منطقة الرمل الًجنوبي – حي الغراف جراء العدوان الإسرائيلي الغادر .