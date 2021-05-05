بعد الانتهاء من أعمال العمرة والصيانة… فرن الاسمنت الرابع في طرطوس بالخدمة

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

تفقد زياد صبحي صباغ وزير الصناعة ظهر اليوم أعمال الفرن الرابع في شركة اسمنت طرطوس بعد انتهاء أعمال العمرة وإعادة زجه بالعمل والإنتاج.

و اعتبر “صباغ” أن إعادة إقلاع العمل بالفرن الرابع إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى سيما بعد رفع طاقته الإنتاجية بأيادي وكوادر وعمال الشركة لتقترب من الطاقة التصميمية وتوفير مبالغ كبيرة على الخزينة ، ويسجل هذا الإنجاز والتحدي الذي خاضه عمال وفنيو الشركة ونجحوا فيه بالتنسيق مع جهات محلية لإعادة التدوير .

كما اطلع وزير الصناعة على عملية إعادة تشغيل الخط المخصص لتحميل عربات القطار بمادة الإسمنت في دائرة التعبئة بعد توقف عشرة سنوات والخط لايزال قيد التجريب منذ شهرين وهناك جهود لنقل مابين 300 إلى 400 ألف طن من مادة الإسمنت يومياً باستخدام عربات القطار وهو أمر يعتمد أيضاً على جاهزية القطارات نفسها٠

وبين مدير شركة الإسمنت أن هناك جهود تبذل لتشغيل الخط الثاني لتحميل عربات القطار بالإسمنت ما يسهم بمضاعفة الكميات خلال اليوم الواحد وأن نقل الإسمنت بواسطة عربات القطار يوفر الكثير من أعباء وسائط النقل التي تزداد كلفتها يوماً بعد يوم .

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى شكر العاملين في الشركة لتفانيهم وعطائهم وأهمية تكريمهم ومكافأتهم من قبل وزير الصناعة.

ونوه للتجربة المصرية في الإستفادة من مرفوضات النفايات وإمكانية العمل على مشروع تشاركي بين وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة للإستفادة من مرفوضات معمل فرز النفايات الصلبة في وادي الهدة بطرطوس لتوليد الطاقة و الوقود اللازم لتشغيل معمل الإسمنت حيث كل 1.5طن مرفوضات يولدما يعادل 1طن فيول ما يساهم في معالجة مشكلة الوقود وتراكم المرفوضات معاً.

من جهته أوضح هلال عمران مدير عام الشركة العامة أن الانتاج المتوقع للفرن الرابع سيكون بين 1000-1200 طن اسمنت يومياً أي ما يعادل انتاج الأفران الثلاثة المتبقية مجتمعة والتي تنتظر إعادة التاهيل حيث سيتم صيانة الفرن الثالث فالثاني ثم الأول.

مؤكداً أن الانتاج سيكون اعتباراً من يوم الأحد القادم 2000-2500 طن اسمنت / اليوم ما سينعكس إيجاباً على وفرة واكتفاء السوق المحلية من الاسمنت.

حضر اللقاء والجولة بيان عثمان عضو المكتب التنفيذي في المحافظة والمثنى سرحاني مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت وخلف الحنوش رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والاسمنت.