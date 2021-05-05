تأمين الاحتياجات للعائلات المتضررة و للمصابين من العدوان الإسرائيلي

للوقوف على احتياجات العائلات المتضررة و تأمينها و للاطمئنان على المصابين جراء العدوان الاسرائيلي على اللاذقية فقد زار نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية المهندس فراس السوسي ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل عمار أحمد ورئيس مجلس مدينة اللاذقية عصام عابدين العائلات المتضررة والمصابين لمتابعة الاحتياجات و المستلزمات التي أوعز بها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم و تأكيده على متابعة احتياجات المصابين كاملة في المشافي وتقديم الرعاية الصحية والطبية والدوائية موعزاً بتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة والوقوف على احتياجاتها..وتأمينها للتخفيف من آثار و أضرار العدوان الذي نفّذه العدو الإسرائيلي نفذ جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها و أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية ومستودعا للأخشاب والسيراميك وفي منازل المواطنين ، وكان محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم الأضرار الناجمة عن العدوان الجوي الاسرائيلي في محيط مدينة اللاذقية و زار مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني للاطمئنان على حالة المصابين الذين نقلوا اليه نتيجة العدوان والاجراءات الاسعافية المقدمة لهم .

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة