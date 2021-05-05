جراء سرقة حصة سورية من مياه الفرات.. الحسكة دون كهرباء لليوم السابع

يستمر قطع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة لليوم السابع على التوالي جراء تحكم النظام التركي بكميات المياه الواردة إلى سد الفرات وسرقته لحصة سورية من مياه النهر، الأمر الذي أدى إلى توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية في السد.

مدير عام شركة كهرباء الحسكة، المهندس أنور عكلة، صرح بأن نقص الوارد المائي تسبب بخروج خط توتر 230 الواصل بين محطتي الطبقة والبواب عن الخدمة، وهو المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية أحياء مدن ومناطق المحافظة.

وأضاف بأن الشركة تقوم حالياً بالاعتماد كلياً على الكميات المنتجة في منشأة توليد السويدية، والبالغة بين 40 و 50 ميغا يومياً، وهي تخصص كاملة للخطوط الخدمية المستثناة والتي تشمل المشافي والمخابز والمطاحن والاتصالات والمياه بغية ضمان استمرار تقديم الخدمات.

كما لفت إلى أن تحسن واقع الكهرباء في المحافظة مرتبط بتحسن الوارد المائي للسد الأمر الذي يتطلب إطلاق مياه نهر الفرات ووقف انتهاكات النظام التركي بكل الوسائل الممكنة.