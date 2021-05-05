حزب تشيكي: نظام أردوغان يدعم الإرهاب في سورية والعراق

أشار توميو أوكامورا، رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي، إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم المجموعات الإرهابية في سورية والعراق وناغورني قره باغ وليبيا وغيرها من الدول كما يمثل تهديداً لأمن وسيادة دول في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.

وأكد أوكامورا في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي اليوم إلى أن هذا النظام غير ديمقراطي ويستمر بخرق أسس حرية التعبير ويضطهد الأقليات مجدداً معارضة حزبه القوية لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن أوكامورا أن حزبه بالتعاون مع أحزاب أوروبية أخرى أطلق مؤخراً مبادرة لجمع التواقيع في الدول الأوروبية على عريضة تطالب بإنهاء التفاوض مع النظام التركي حول انضمامه إلى الاتحاد.