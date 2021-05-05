شهيد و ٦ جرحى في عدوان إسرائيلي على اللاذقية.. مؤسسات الدولة تسارع لإزالة الآثار و الأضرار الناجمة عن العدوان

تقرير البعث ميديا حول العدوان الإسرائيلي على اللاذقية

⭕شهيد و ٦ جرحى في عدوان إسرائيلي على اللاذقية

⭕مؤسسات المحافظة تسارع إلى إزالة الآثار و الأضرار الناجمة عن العدوان و إصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة:

أسفر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة اللاذقية فجر اليوم عن ارتقاء شهيد مدني و إصابة 6 مواطنين بجروح جراء العدوان الذي ألحق أضراراً بشرية و مادية في محيط مدينة اللاذقية.

و تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم الأضرار الناجمة عن العدوان الجوي الإسرائيلي في محيط مدينة اللاذقية و زار بعدها مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني للاطمئنان على حالة المصابين الذين نقلوا إليه نتيجة العدوان واطلع على الإجراءات الاسعافية المقدمة لهم.

وقد أدى العدوان في حصيلة أولية إلى استشهاد مدني و 6 إصابات بينهم طفل ووالدته إضافة إلى خسائر مادية بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية ومستودعا للاخشاب والسيراميك وفي منازل المواطنين.

و فور حصول العدوان سارع فوج إطفاء اللاذقية ووحدة إطفاء جبلة إلى إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان فيما حضرت على الفور سيارات منظومة الاسعاف لنقل المصابين إلى المشافي.

و تسبب العدوان بأضرار في الشبكة الكهربائية في منطقة سوق الجمعة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة في وقت بدأت على الفور ورشات الكهرباء بإصلاح الأعطال التي نجمت عن العدوان كما بدأت آليات مجلس مدينة اللاذقية بإزالة آثار العدوان الاسرائيلي.

و نوّه المحافظ السالم بجهود رجال الإطفاء و استجابتهم السريعة و بكوادر مديرية الصحة من أطباء وممرضين و جهودهم في تقديم الاسعافات اللازمة والرعاية الصحية للمصابين.

و كان العدو الإسرائيلي قد نفّذ في حوالي الساعة 2،18 من فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصوا.ريخ العد.وان وأسقطت بعضها.