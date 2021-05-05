طهران: الوفد الإيراني يقود المفاوضات في فيينا بدقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن الوفد الإيراني إلى فيينا يقود المفاوضات بدقة وعناية، موضحاً أن النقاط الخلافية بين إيران وأمريكا خلال المحادثات ليست قليلة.

ورداً على سؤال حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام بخصوص بعض المواقف الأمريكية غير المقبولة من قبل إيران في فيينا، أوضح خطيب زادة بأنه لو كانت أمريكا مصرة على الإبقاء على الحظر الجائر المفروض على إيران لكانت مفاوضات فيينا قد توقفت إلى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت أشارت إلى أن أمريكا تصر على الحفاظ على هيكل العقوبات المفروضة على إيران ولا سيما عدم إلغاء قانون كاتسا وعدم رفع العقوبات عن المؤسسات والأفراد الباقين على قائمة الحظر طيلة فترة الاتفاق النووي.