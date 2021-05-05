قروض بقيمة 7,6 مليارات دولار للشركات العاملة بمجال الصحة في الهند

أعلن البنك المركزي الهندي اليوم تخصيص مبلغ قدره 7,6 مليارات دولار كتمويل رخيص للشركات العاملة في مجال الصحة لمواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا.

حاكم البنك شاكتيكانتا داس، وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر أن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى الـ 13 من آذار من العام المقبل للشركات العاملة في مجال الأدوية والصحة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لتحسين الرعاية الصحية الطارئة في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأوكسجين والأسرة واللقاحات.

وواجهت الهند، التي تعتبر ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، تباطؤاً اقتصادياً قبل الوباء لكن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي جراء الفيروس وفرضها تدابير إغلاق كانت بين الأكثر تشدداً في العالم شكلا ضربة موجعة لاقتصاد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في الهند تجاوزت حاجز الـ 20 مليون إصابة أمس وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة مع إعلان بعض الولايات عن نقص حاد بإمدادات الأوكسجين.