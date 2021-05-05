مقابل 1.4 مليار دولار.. “نيسان” اليابانية تعلن بيع كامل حصتها في دايملر

باعت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات كامل حصتها، البالغة نسبتها 1.54 بالمئة، في مجموعة دايملر العملاقة للسيارات، لقاء مبلغ قدره 1.15 مليار يورو أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

الشركة ذكرت أن تعاونها الصناعي مع دايملر لن يتغير، مضيفة بأن المجموعتين تواصلان التعاون في مجالات عدة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحاول شركة صناعة السيارات اليابانية معاودة تحقيق أرباح والتعافي من الأضرار التي لحقت بسمعتها بعد مغادرة رئيسها السابق كارلوس غصن ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لها بتعزيز تنافسيتها التجارية بما يشمل القيام باستثمارات باتجاه السيارات الكهربائية.