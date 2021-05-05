وزير التجارة الداخلية يبدأ جولة عمل موسعة في اللاذقية

بدأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي زيارة عمل إلى محافظة اللاذقية في اطار تتبع واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة والواقع التمويني والوقوف على الية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك.

واستهل الوزير زيارته بلقاء حضره الرفيقان المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب مع مديري الجهات العامة التابعة للوزارة في المحافظة بحضور مدير عام المؤسسة السورية للتجارة ومديرين مركزيين في الوزارة.

وعرض الوزير الرؤية العامة التي تضعها الوزارة لتطوير عمل المؤسسات التابعة لها في مجال تحسين تقديم الخدمات والاستفادة من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 في حماية حقوق المستهلك و أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية.

و لفت إلى ضرورة التركيز على المخالفات الجسيمة والمواد المضرة بالصحة و المدعومة..وتشجيع الفعاليات على الالتزام بالقانون ..للوصول الى مرحلة لا نجد فيها اي مخالفة لدى الفعاليات..مبينا ان تطبيق احكام المرسوم اسهم بانخفاض المخالفات الحسيمة المرتكبة بنسبة 80 بالمئة.

و أكد ضرورة أن يدرك المراقب التمويني دوره ومعرفة مواد المرسوم بتفاصيله ونوعية المخالفات المرتكبة ونشر التوعية بين مختلف الفعاليات حول أحكام المرسوم وضرورة تجنبها وعدم التستر على المخالفة مهما كان نوعها.

ودعا الوزير البرازي إلى رفع مستوى التنافسية بعمل المؤسسة السورية للتجارة من حيث توفير السلع والإعلان عنها وطريقة العرض

من جهته أشار المحافظ السالم إلى متابعة كافة الجهات المعنية عملها لضبط الأسواق و التزام الفعاليات التجارية لافتا الى ان المحافظة اصدرت نحو 343 ألف بطاقة ونسبة منها لأهالي من خارج المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة دعمت التوسع بمؤسسات السورية للتجارة واصبح فيها حوالي 230 صالة منتشرة بمناطق المحافظة و79 صالة بمؤسسات الجهات العامة لتسهيل الحصول على المواد التي توفرها.

ودعا إلى رفد المحافظة بمخابز متنقلة لتخفيف الازدحام عن بعض المخابز ومحطة وقود متنقلة في مدينة جبلة .

البعث ميديا || اللاذقية – نورا جولاق