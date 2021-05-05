وزير التجارة الداخلية يلتقي مزارعي محصول البندورة في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق

قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس طلال البرازي بزيارة تفقدية إلى السوق الشعبي في قنينص ومخبز الغراف في حي الرمل الجنوبي وذلك في إطار الحرص على متابعة العمل وبوتيرة عالية في جميع مؤسسات الوزارة ومدى توافر المواد والأسعار وأثنى الوزير البرازي على الجهود المبذولة من قبل العمال القائمين على حسن المتابعة.

و شملت جولة الوزير التي رافقه فيها الرفيقان أمين فرع الحزب المهندس هيثم إسماعيل ومحافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم.

كما شملت الجولة أيضاً الحقول الخاصة بإنتاج البندورة في ريف مدينة جبلة حيث استمع الى شكاوي ومطالب الفلاحين والتي تمحورت حول عدم توافر سعر السلعة مع كلفة الإنتاج.

من جهته أكد الوزير البرازي بأن تدخل السورية للتجارة أحدث توازن في الأسعار مشيراً الى أن هذا التوازن يلبي احتياج المزارع بتغطية نسبية لكلفة الإنتاج ويلبي احتياج السوق في المحافظات الأخرى، ووعد بأن السورية للتجارة ستستمر بالتسويق سواء لصالح صالاتها أو لصالح إدارة التعيينات.

كما أكد البرازي على وجود برنامج للتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع خطط مستقبلية تأخذ بعين الإعتبار المواسم وكمية الإنتاج وماهو معد للأسوق المحلية وماهو للتصدير.

وفي سياق متصل زار الوزير البرازي أحد المعامل التابعة للقطاع الخاص على إعتباره قطاع وطني رديف حقيقي للقطاع العام معمل ليو للمواد العذائية واطلع على الطرق الآلية والميكانيكية التي تتم فيها عملية التعبئة والتغليف والتعقيم مثنياُ على الأداء العالي وارتفاع مستوى الجودة والمواصفات القياسية التي يعمل بها.