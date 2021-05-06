الحسكة.. تكريم عدد من اسر الشهداء في عيدهم

الحسكة – اسماعيل مطر

كرمت محافظة الحسكة عددا من ذوي الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة ومنعة الوطن وذلك احتفاء بعيد الشهداء .

حيث أكد الدكتور كبرائيل كورية نائب محافظ الحسكة ان هذا التكريم هو عربون محبة وإجلال لذوي أكرم من في الدنيا الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليزهر نصرا وأمانا، موضحا ألا عطاء يقابل عطاء الشهيد ولا جود يوازي جوده.

من جهته اشار أحمد عويد السعيد رئيس مجلس المحافظة أننا نقف اليوم أمام أهل الشهيد وفي ذكراه بكل تقدير واحترام وإجلال مستذكرين روعة التضحية وعظمة العطاء لمن لبوا نداء الوطن فوهبوا له أغلى ما يملكون ليبقى ترابه عزيزا مصانا من دنس الإرهاب والاحتلال، مشيرا إلى أن كل مواطن سوري هو أهل لذوي الشهيد ولأبنائه.

من جهتهم عبّرت اسر الشهداء وعوائلهم عن تقديرهم للجهود التي تبذل من أجل أسر الشهداء وفي كافة المجالات