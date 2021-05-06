بكين تعلق اتفاقية اقتصادية مع كانبرا

وسط توتر عميق مع كانبرا التي أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع طرق الحرير الصيني، أعلنت بكين تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا.

وكالة التخطيط الصينية العليا ذكرت أن هذا الموقف الأسترالي يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي.

ووفق الوكالة ستعلق بكين الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي وجميع الأنشطة المتعلقة به إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن التوتر بين البلدين يتصاعد منذ عام 2018 بسبب خلافات حول عدد متزايد من المواضيع بدءاً بتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس 5 جي مروراً باتهامات بالتجسس وصولاً إلى ملف هونغ كونغ ومنشأ فيروس كورونا.