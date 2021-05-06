بمناسبة عيد الشهداء .. وفود رسمية وشعبية تضع أكاليل الورود على ضريح الشهداء بمحافظة حمص

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

بمناسبة ذكرى السادس من أيار عيد الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر وتخليداً لتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار سورية، قام وفدٌ رسمي و شعبي يترأسه الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب ومحافظ حمص بسام بارسيك واللواء رفيق كلثوم قائد المنطقة الوسطى واللواء قائد الشرطة بالمحافظة بزيارة ضريح الشهداء بمقبرة الفردوس “مقبرة الشهداء ” .

وأكد الرفيق حورية خلال معايدته لذوي الشهداء أن جميع الكلمات تقف عاجزة أمام عظمة الشهادة وتضحيات الشهداء التي تنحني الهامات إجلالاً لهم ،منوهاً بصمود أهالي وأسر الشهداء واستمرارهم في تقديم الغالي والنفيس من أجل عزة الوطن وكرامته ، مشيراً أن تضحيات بواسل الجيش والقوات المسلحة وكل أبناء الوطن الشرفاء شكلت سوراً منيعاً ضد الأعداء وحافظت على سيادة واستقلال الوطن .

بدورهم عبر عدد من أسر الشهداء عن افتخارهم بأبنائهم الشهداء مؤكدين أن الوطن يستحق من جميع أبنائه التضحية في سبيل الدفاع عنه معبرين عن يقينهم بأن النصر قريب على الإرهاب وداعميه بفضل تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري ودماء الشهداء الطاهرة .