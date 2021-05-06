تكريم 350 طفل من أبناء الشهداء في حمص

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

بمناسبة عيد الشهداء تم اليوم تكريم 350 طفل من ابناء الشهداء بمحافظة حمص بحضور الرفاق عمر حورية أمين فرع الحزب واللواء رفيق أحمد كلثوم قائد المنطقة الوسطى وبسام بارسيك محافظ حمص واللواء محمد الفاعوري قائد الشرطة بالمحافظة ومحمد خضور رئيس غرفة سياحة المنطقة الوسطى وذلك في فندق السفير بحمص .

حيث تضمن الحفل تقديم عدد من العروض الفلكلورية ،كما تم توزيع الهدايا والألعاب لأطفال الشهداء.

بدوهم عبر الاطفال عن سعادتهم وفرحهم بأجواء الاحتفال المبهجة والهدايا واللحظات الجملية التي أمضوها مع ذويهم.

شارك بالحضور عدد من الرفاق بالحزب والدولة .