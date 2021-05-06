حماة تحتفل بعيد الشهداء .. وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد:

احتفاء بعيد الشهداء زار الرفاق أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي و اللواء رئيس اللجنة الأمنية النصب التذكاري للشهداء بالقرب من دوار عين اللوزة بمناسبة عيد الشهداء وتقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن ووضع أمين الفرع والمحافظ واللواء رئيس اللجنة الأمنية أكاليل الزهور على النصب التذكاري في حين عزفت الفرقة النحاسية في اتحاد شبيبة الثورة لحني الشهيد ووداعه.

وقرأ الوفد الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأكدوا أن هذه المناسبة العظيمة تعطينا القوة و الثقة بالنصر وتطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهاب و أن الدماء الطاهرة التي سالت على تراب الوطن والتضحيات الجسام التي يقدمها أبطال الجيش العربي السوري ستبقى منارة لكل الأجيال.

شارك في الزيارة قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأعضاء قيادة فرع الحزب ومجلس الشعب والمنظمات الشعبية ومدراء الدوائر و المؤسسات الحكومية.