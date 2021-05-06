حملة تبرع بالدم لشبيبة البعث في اللاذقية عربون وفاء وإجلال للشهداء في عيدهم

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

عربون وفاء للشهداء الأبرار الأطهار و تقديراً و إجلالاً لتضحياتهم دفاعاً عن تراب الوطن و تجسيدا لقول السيد الرئيس بشار الأسد “أما دماء شهدائنا وهي أساس صمود الوطن فستكون المنارة التّي تضيء طريق الأجيال المقبلة لبناء سورية المستقبل، فعندما تروي دماؤهم الأرض فإنها تثمر غداً أكثر أمناً ووحدةً وحريةُ لنا جميعا”.

فقد نفّذت الكوادر الشبيبية في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية مبادرة تبرع بالدم انطلاقا من رؤية الرّفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدّكتور بشار الأسد في أهمية العطاء وبذل الدّماء رخيصة لصون تراب الوطن وثرى الأجداد.

وانطلقت حملة التبرع التي تأتي ضمن خطة عمل المنظمة – مكتب العمل التطوعي و البيئة المركزي في بنك الدم في اللاذقية بتنظيم من مكتب العمل التطوعي الفرعي باللاذقية و ذلك بمشاركة الرّفيق غاندي داؤد أمين فرع الشّبيبة ، والرّفيق محمد سلوم رئيس المكتب المختص وعدد من أمناء الروابط و الرفاق الشّبيبين المتطوعين .

وعبّر الرفاق المشاركون عن فخرهم و اعتزازهم بالمعاني والدلالات الوطنية السامية التي تتجلى في عيد الشهداء عيد أكرم من في الدنيا و أنبل بني البشر مؤكدين أن التبرع بالدم هو تعبير عن الوفاء للشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم و دماءهم في سبيل الوطن و بذل الغالي والنفيس لأجل صون عزة وكرامة الوطن.

وجدد الرفاق الشباب العهد على الوقوف صفاً واحدًا خلف جيشنا البطل الذي يسطّر أروع وأشرف ملاحم النصر والبطولة، وأعربوا عن ثقتهم المطلقة والأكيدة بقرب يوم الانتصار المشرّف على قوى الشر والإرهاب والظلام لتبقى سورية الأبيّة بجيشها وشعبها وقائدها المفدى السيد الرئيس بشار الأسد قلعة حصينة شامخة ومنارة حضارية للعالم والإنسانية جمعاء .