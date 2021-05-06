حملة مكافحة الآفات الزراعية في اللاذقية تنفذ حملة خلال العطلة الاسبوعية

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

نفّذت مديرية زراعة اللاذقية مؤشرات متزايدة في خطة مكافحة الآفات الزراعية التي اعتمدتها المديرية حيث تابعت مديرية الزراعة خلال أسبوع العطلة الرسمية حملات المكافحة التي تقوم بها والتي خططت مسبقاً على ضوء خارطة لتوزع الآفات والجدول الزمني لمكافحتها.

وبحسب مديرية الزراعة فقد بلغت المساحة المكافحة ضد مرض تبقع عين الطاووس الذي يصيب أشجار الزيتون منذ بداية شهر نيسان ٨٥٠ هكتاراً و حملة مكافحة فأر الحقل التي أطلقت قبل أسبوع و تّمت المتابعة خلال العطلة حيث بلغت المساحة المكافحة حتى تاريخ اليوم ٦ /٥/ ٢٠٢١ نحو ١٩٥٠ هكتاراً.

كما أطلقت المديرية يوم الإثنين بداية نيسان الماضي حملة مكافحة لحشرة جادوب السنديان بعد رصد انتشار يرقات الجادوب على أشجار السنديان والعزر و البلوط والجوز والكرز حيث تمّت مكافحة بؤر الإصابة في ريف القرداحة وبلغت المساحة المكافحة ١،٢ هكتاراً .

واستمرت حملة مكافحة حشرات الصحة العامة التي تمّ إطلاقها نهاية الشهر الماضي وتم تغطية أكثر من ٨٠ % من إجمالي المزارع والمناطق المستهدفة.

فيما لا تزال عمليات التحري والمراقبة للجراد الصحراوي مستمرة ولم تسجّل نقاط المراقبة أي وصول لجماعات الجراد خلال هذا الأسبوع.

وبيّنت المديرية أنها على أتمّ الجهوزية والاستعداد في كل الأوقات للحدّ من انتشار الآفات والتدخل في حال أي طارئ بما يخص الجراد.