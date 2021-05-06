دعماً لعمليات التصدي لوباء كورونا.. وصول طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى دمشق

وصلت إلى دمشق طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وذلك في إطار دعم قدرات القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن شحنة المساعدات تتألف من لقاحات ضد كوفيد 19، وهي ضمن عدة شحنات مساعدات قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للشعب السوري ولجهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وخصوصاً لدى العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء ومعالجة المصابين.

هذا وكان وزير الصحة، الدكتور حسن الغباش، أعلن، أمس، أن الوزارة بدأت منذ شباط عمليات التلقيح ضد كورونا، مع بدء وصول اللقاحات، من خلال تلقيح 2500 شخص من الكوادر الصحية، موضحاً أنه تم تدريب 3767 شخصاً من جميع المحافظات لإنجاز مهمة التلقيح.