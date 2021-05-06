صرف المعايدة السنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي

أعلن مشروع جريح الوطن أنه تم تحويل المبالغ المالية المخصصة معايدة سنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي إلى الصرافات والحسابات الجارية في المحافظات.

وذكر المشروع على صفحته على موقع فيسبوك، أن المبالغ المالية المخصصة كمعايدة سنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي أصبحت موجودة في الصرافات والحسابات الجارية في جميع المحافظات، وذلك بمناسبة عيد الشهداء.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد وجه، في وقت سابق، بأن تكون قيمة هذه المعايدة 50 ألف ليرة سورية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي و30 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق.