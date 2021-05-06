“فجليت” تدشن نصب الشهيد التذكاري

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي:

تخليداً لأرواحهم الطاهرة واحتفالاً بذكرى عيد الشهداء دشن الرفيقان أمين فرع طرطوس محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قبل ظهر اليوم النصب التذكاري للشهداء في قطاع بلدية فجليت في منطقة الدريكيش التي قدمت 136 شهيداً و 147جريحاً

و ألقى والد الشهيد وائل سليمان صالح كلمة ذوي الشهداء والرفيق سمير علي أمين شعبة الدريكيش كلمة حزب البعث العربي الاستراكي تحدثوا فيها عن عظمة الشهيد و معاني الشهادة و بطولات جيشنا البطل وأكدت الكلمات أن المسيرة مستمرة حتى تحرير آخر شبر من أرضنا و دعوا إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاق الدستوري الانتخابي المقبل.

وعرض رئيس بلدة فجليت للمشاريع الخدمية المنفذة في مجال الطرق و الصرف الصحي و غيرها وانتهاء المرحلة الأولى من أعمال تأهيل مغارة العاصيات التي تعتبر مشروعاً تنموياً استثمارياً وسياحياً مميزاً.

حضر التدشين قائد شرطة المحافظة العميد موسى الجاسم و عضو المكتب التنفيذي جابر حسن و مدير منطقة الدريكيش و رئيس مجلس مدينة الدريكيش وعدد من أعضاء مجلس المحافظة.