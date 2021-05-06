فرصة لزخات مطر ربيعية.. والحرارة إلى انخفاض

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وفرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجزيرة ليلاً وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

وبالنسبة للرياح، فتكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق منطقة الجزيرة.