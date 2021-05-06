لعشرة أيام بعد الشهر المبارك.. سوق رمضان الخيري بدمشق مستمر

أعلنت إدارة سوق رمضان الخيري، المقام حالياً على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، عن تمديد أيام السوق إلى ما بعد شهر رمضان المبارك ولمدة عشرة أيام.

المدير التنظيمي للسوق، طلال قلعه جي، أوضح بأنه نظراً للدور الإيجابي الذي حققه السوق بتقديم تخفيضات حقيقية على مختلف المنتجات، وتسجيل إقبال متزايد من قبل المواطنين، قررت إدارة السوق تمديد أيامه حتى ما بعد شهر رمضان بعشرة أيام، ليستفيد المواطنون من التخفيضات والعروض المقدمة كون هذا السوق أصبح مقصداً للتسوق.

قلعه جي لفت إلى أن السوق، الذي انطلق في الـ13 من نيسان الماضي، بمبادرة من وزارة الأوقاف وتعاون غرف الصناعة والتجارة بدمشق وريفها ومحافظة دمشق، شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ انطلاقته في الأول من شهر رمضان للاستفادة من التخفيضات، مبيناً أن دوام أيام السوق بعد نهاية شهر رمضان سيكون بين الساعة الرابعة بعد الظهر والثانية عشرة عند منتصف الليل.

يذكر أن الشركات العارضة في السوق، والبالغ عددها نحو 200، توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والمنظفات والألبسة والاحذية والأدوات الكهربائية والمنزلية بسعر الكلفة حسب قلعه جي.