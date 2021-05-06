مناقشة الواقع التربوي في دير الزور

دير الزور – مساعد العلي

في إطار المتابعة و التحضيرات لامتحان الشهادتين الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي ناقش مدير التربية بدير الزور نشأة العلي خطة الاستجابة للطلاب القادمين من المناطق الغير مستقرة لتقديم الامتحانات النهائية مع ممثلي المنظمات الدولية الداعمة في المحافظة .

والتي ستعمل على تأمين كافة المستلزمات لتأمين الإقامة المناسبة للطلاب القادمين من المناطق خارج السيطرة حيث سيتم افتتاح أربعة مراكز استضافة للطلاب الوافدين.

وأكد مدير التربية نشأة العلي على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المستلزمات التي تساعد على إنجاح العملية الامتحانية من خلال تأمين مواد التعقيم والكمامات للطلاب والمراكز الامتحانية . وإقامة جلسات توعية خاصة للطلاب ومتابعة كافة احتياجاتهم خلال العملية الامتحانية في مراكز الإستضافة .

وستكون مراكز الإستضافة في مدارس فيصل ومدرسة آمنة الزهرية وثانوية العرفي للبنات ومدرسة الشهيد عبود الناصر وسيتم خلال تقديم وجبات طعام للطعام إضافة الى دروس تقوية وتأمين مواصلات لهم الوصول إلى مراكزهم الامتحانية .