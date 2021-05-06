البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة عيد الشهداء و تخليداً و إحياءً لذكرى أكرم من في الدنيا و أنبل بني البشر و إجلالاً و تعظيماً للشهادة و للشهداء الأبرار في عيدهم أمّت ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد بالقرداحة وفود شعبية وحزبية ورسمية و روحية يتقدمها الرفيقان المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم واللواء قائد شرطة المحافظة وأعضاء قيادة فرع الحزب و الجبهة الوطنية التقدمية و رئيس مجلس المحافظة و أعضاء مجلس الشعب و القيادات الحزبية و التنفيذية و النقابية و الإدارية في المحافظة.

و بعد وضع أكاليل الزهور على الضريح قرأت الوفود الفاتحة على روح القائد المؤسس الطاهرة سائلين الله أن ينصر سورية و يحميها شعباً و جيشاً و قائداً شجاعاً حكيماً مستلهمين من رحاب و ذكرى عيد الشهداء الأمل بالنصر القريب المؤزر .

شاركت في الزيارة قيادات الشعب الحزبية و رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والقيادات النقابية والإدارية والعسكرية والدينية والفعاليات الشعبية بالمحافظة .