اللاذقية.. إخماد خمسة حرائق و إصابة رجل إطفاء أثناء إخماد أحدها

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تمكّن فوج إطفاء اللاذقية اليوم من إخماد خمسة حرائق أسفرت إحداها عن إصابة إصابة رجل الإطفاء محمد أحمد أثناء القيام بعمليات الإخماد و بحسب الحصيلة المنفّذة اليوم من قبل فوج الإطفاء.

فقد تمّ إخماد الحريق الأول عند منتصف ليل أمس قرب مدرسة الشهيد عدنان جلعود وهو عبارة عن حريق مساحة بسيطة من الأعشاب.

أما الحريق الثاني فكان بحي الغراف بالرمل الجنوبي جراء اشتعال النيران ببطارية كبيرة الحجم ضمن سقيفة منزل بالطابق الخامس دون تواجد أحد من أصحاب المنزل فيه ولدى رجال الإطفاء كان الجوار قد فتحوا باب المنزل مخمدين النيران، ليقوم رجال الإطفاء بعملية التبريد وإخراج البطارية خارج المنزل.

وقد تسبب الحريق بإصابة رجل الإطفاء محمد أحمد بسبب الأسيد أثناء إخماده للحريق الثاني ويتلقى العلاج حالياً.

أما الحريق الثالث فقد كان عند الساعة ٣،٣٧ عصراً خلف محطة محروقات الشحرور عبارة عن حريق عدد من أشجار الزيتون وكمية من القمامة و حصل الحريق الرابع عند الساعة ٨،٣٦ مساء بمنطقة سنجوان و هو حريق مساحة من القصب والأعشاب.

وقد شارك إطفاء الزراعة مع رجال فوج الإطفاء في الإخماد في حين تم إخماد الحريق الخامس عند الساعة ٩،٥٥ مساء على الكورنيش الجنوبي قبل مطعم الجغنون و قد نتج الحريق جراء اشتعال النيران بغرفة صغيرة تتبع لكافيتيرا على الشاطئ تحوي على بعض الأغراض الخشبية والبلاستيكية.