بعد عقود من تخصيص الأرض لجامعة طرطوس لا تزال نسب التنفيذ متواضعة..!؟

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي:

بنسبة تنفيذ لم تتجاوز ٣٠٪؜ لمشروعي بناء كليتي الهندسة التقنية والآداب بعد عقود من تخصيص أهم قطعة أرض ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس تجاوزت مساحتها الستين هكتاراً لإشادة مبنى جامعة طرطوس وأكثر من عشر سنوات على أعمال المباشرة بها…!!

قام د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي و م.سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان والرفيق د.محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب ورئيس جامعة طرطوس د.عصام الدالي بتفقد الموقع العام لجامعة طرطوس الذي يخترقه نهر الغمقة المحاذي لطريق عام طرطوس اللاذقية للاطلاع على أعمال البناء في كليتي الهندسة التقنية وكلية الآداب ونسب الإنجاز .

وأكد وزير التعليم العالي خلال اجتماع عمل مع ممثلي الجهات الدّارسة والمشرفة والمنفذة أن الوزارة رصدت مليارين وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة لكل مشروع لإنجاز المبنيين واستمرار التواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي أخرت وتؤخر التنفيذ لاسيما المحروقات والاسمنت والحديد وباقي الإحضارات التي باتت متوفرة، ما يحفز الشركات المنفذة على العمل بأسرع وتيرة ممكنة ، وأبدى وزير الأشغال العامة والإسكان اهتمامه لحل مشكلات التنفيذ العالقة مع شركتي البناء والتعمير والمشاريع المائية المنفذتين ومعالجة ملف الخلطة البيتونية ذات الشروط المقاومة في موعد أقصاه الثلاثاء القادم ما يضع العمل على سكة التنفيذ السريع بعد طول تأخير.

وأكد أمين فرع طرطوس للحزب ضرورة معالجة المشكلات التي طال تأثيرها السلبي على المشروع وتأخر المراسلات الذي انعكس على وتيرة العمل ونوه لأهمية مشروع جامعة طرطوس التي أُحدثت بمرسوم رئاسي رغم الحرب الكونية على البلاد والآمال المعلقة على إنجازها لا يجوز أن تؤخره مشكلات من هذا النوع.

وعرض أمين الجامعة د. زكريا الزلق لنسب التنفيذ التي بلغت حوالى ٣٠٪؜ للمشروعين بينها ٣.٩٥٪؜ لكلية الآداب بعد احتساب فروقات الأسعار.

وعرض ممثلو الشركات الدارسة والمنفذة والمشرفة للمشكلات التي أبطأت العمل في الأشهر الأخيرة لا سيما نقص المحروقات وعدم التوصل لخلطة البناء الأفضل بسبب تكرر الأعطال في شركة اسمنت طرطوس.

حضر الاجتماع والجولة نائب محافظ طرطوس بسام حمود وقائد شرطة المحافظة العميد موسى حاصود الجاسم وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس ثريا الجندي ونائبي رئيس الجامعة د. محمد ديوب ود.أديب برهوم والمديرون المركزيون في الجامعة .